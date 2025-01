OPINIÓN | La guerra de los ‘fakes’

En vista de ese fenómeno me pregunto: ¿llegará el momento -no muy lejano-en el que a nadie le interese tener la copia genuina del producto? ¿Resultara más divertido y excitante tener los fakes, ya sean autorizados o no autorizados? ¡Pues sería un ejemplo del mundo del consumo completamente desbocado! ¿No creen?

Hoy en día, encontrar fakes ya no es difícil, aunque las compañías de objetos de lujo persigan lógicamente su venta. Un amiga me explicó que en un reciente viaje a Estambul advirtió fakes de todas las marcas del universo vendiéndose abiertamente en tiendas, igual que en el famoso Gran Bazaar. En muchas otras partes del mundo ocurre lo mismo. En Japón, donde mi hija estuvo recientemente, no sólo venden fakes sino que está muy de moda vender (¡en tiendas muy elegantes, por cierto!) copias ligeramente usadas de las marcas genuinas -bolsos, relojes o accesorios llamados “pre loved”- a una fracción de su precio original.

