Las claves de los aranceles de Trump: cuánto pagarás, cuándo se aplicarán y todo lo que debes saber

Sin embargo, en un discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes el lunes, Trump detalló los artículos específicos a los que su administración impondría aranceles (en lugar de aranceles generalizados), incluidos productos farmacéuticos, microchips y el acero. Confusamente, ese mismo día, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presionó para imponer un arancel del 2,5% sobre todos los bienes que se aumentará gradualmente, según el Financial Times. Pero Trump dijo a los periodistas en el Air Force One que rechaza ese plan, porque “eso no sería aceptable” para él, y que los aranceles debían ser “mucho, mucho más grandes”.

