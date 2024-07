Un vídeo de tablero muestra a la Sheriff Tina Nieto detenida varias veces por exceso de velocidad

Oficial CHP: Muy bien, así que no voy a emitir una citación. Esta es la segunda vez que te paro por tu velocidad. Umm, yo no sé lo que va a tomar para reducir la velocidad, pero … La próxima vez, si es obvio que va a exceso de velocidad y no va a una emergencia, va a ser un poco diferente, ¿de acuerdo?

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.