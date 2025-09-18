Skip to Content
Ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa hace campaña en el valle de Coachella

Published 5:58 PM

PALM SPRINGS, Calif. (KESQ) - Ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, se postulará para gobernador el próximo año e hizo un tour de campaña en el valle de Coachella.

El demócrata se dirigió a la comunidad latina sobre una reciente decisión de la Corte Suprema que permite a los funcionarios federales de inmigración cuestionar su estatus migratorio, su plataforma política, entre otros temas.

Villaraigosa se desempeñó como alcalde de Los Ángeles de 2005 a 2013. 

Ha recibido el respaldo de la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Hernán Quintas

Hernán Quintas es actualmente presentador y reportero de noticias Telemundo 15

