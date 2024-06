Miles de niños del valle podrán recibir ayuda alimenticia durante este verano

Por ahora, no hay una solicitud para el programa. Los niños que no son automáticamente elegibles deben de llenar y enviar una solicitud del programa de comidas escolares o un Formulario de Ingresos Alternativos antes del 31 de agosto, o no recibirán los beneficios de SUN Bucks este verano. Pueden obtener la solicitud en su escuela o en la oficina del administrador escolar.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.