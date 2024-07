“El caos es nuestro amigo”: cómo Trump planea en silencio en torno al futuro incierto de Biden

La mayoría de las personas cercanas a Trump siguen creyendo que es poco probable que se produzca un cambio, citando el escaso reconocimiento relativo del nombre de los posibles sustitutos de Biden y los retos legales que supondría trasladar el dinero de la campaña del presidente a un nuevo candidato. Biden también sigue insistiendo en que no se va a ir a ninguna parte. En una desafiante llamada telefónica el miércoles, dijo a su equipo: “Nadie me está echando” y prometió seguir en la carrera. “No me voy”, dijo, según informaron a CNN fuentes conocedoras de la llamada.

Después de que Carlson sugiriera que Harris sustituiría a Biden en la candidatura demócrata, Trump pronosticó: “La verdad es que no. Supongo que habría una batalla campal. Mucha gente dice que ella tiene que quedarse por ciertas razones. No creo que eso sea cierto… No creo que otras personas lo soportaran”.

