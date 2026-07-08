Delincuente acusado de tiroteo en el que murió un hombre de Mecca y resultó herida otra persona comparece ante el juez

INDIO, Calif. (KESQ) - INDIO (CNS) - Un residente de Indio acusado de matar a tiros a un hombre de 44 años de Mecca e herir a su amigo ha sido imputado hoy por asesinato en primer grado y otros delitos.

Adolfo Suárez López, de 50 años y residente en Indio, fue detenido la semana pasada en Mexicali tras una investigación del Departamento del Sheriff del condado de Riverside sobre el asesinato de Alberto Padrón, que ocurrió en junio.

Además de asesinato, López está acusado de intento de asesinato, posesión ilegal de un arma de fuego cargada por parte de un delincuente reincidente, así como de cargos relacionados con el uso de armas que agravan la pena y de lesiones corporales graves.

El acusado compareció por primera vez ante el tribunal el miércoles ante la jueza del Tribunal Superior Sylvia Luttrell, quien le asignó un abogado de oficio y fijó su comparecencia formal para el 22 de julio en el Centro de Justicia Larson de Indio.

López se encuentra detenido sin fianza en el centro penitenciario Smith, en Banning.

El sargento Alberto Loureiro de la oficina del sheriff dijo que un poco después de la medianoche del 28 de junio, el acusado se vio envuelto en un altercado no especificado con Padrón y su amigo de 43 años, identificado únicamente como "G.L.", en una propiedad situada en la manzana 98000 de Surfside Avenue, cerca de Windward Drive, en North Shore.

Según Loureiro y los documentos judiciales, durante el enfrentamiento, López sacó una pistola semiautomática de 9 mm y abrió fuego contra las víctimas, hiriendo de muerte a Padrón y causando una herida de bala a G. L.

Loureiro también dijo que varios testigos llamaron al 911 y López presuntamente huyó del lugar.

Los paramédicos certificaron la muerte de Padrón en la vivienda, mientras que G.L. fue trasladado a un centro de traumatología del Valle de Coachella para recibir tratamiento por la herida, de la que aún se está recuperando.

Los detectives de la Unidad Central de Homicidios identificaron rápidamente a López como el presunto autor de los disparos y lo localizaron en Murrieta, donde fue detenido sin incidentes el sábado.

Su condena previa por delito grave no figuraba en la denuncia penal.