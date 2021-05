Estudiante de CVUSD vence retos para lograr su meta de graduarse

Kunamundo

Para muchos estudiantes este año escolar fue desafiante lleno de nuevas realidades.

Para una joven del este del valle de Coachella, la culminación del año quiere decir que en poco tiempo por fin tendrá su diploma de secundaria en sus manos.

En estos momentos, lo único en que Cesia Siordia puede pensar son los días que faltan para que ella reciba su anhelado diploma de secundaria.

“Unos días sentí que no lo iba a ser”, dijo la joven de 17 años.

Este año escolar Cesia tuvo que adaptarse a las nuevas formas de enseñanza del Distrito Unificado del Valle de Coachella debido a la pandemia.

“Cuando me dijeron que no íbamos a poder ir pues me sentía triste”, agregó Siordia.

El aprendizaje remoto implicaba que Cesia tendría que buscar un lugar tranquilo para estudiar.

Esto resultó un poco difícil en un hogar donde varias generaciones residen. Pero Cesia dice que ella estaba determinada en completar sus estudios.

“Este año escolar fue difícil y también interesante porque era algo nuevo”, comentó Siordia.

A las 7:30 de la mañana ingresaba a su primera clase.

Uno de los mayores desafíos que se enfrentó fue balancear sus estudios y ayudar con el cuidado de sus hermanitos. Otro gran reto, los problemas de señal de internet en su vecindario en Salton City. El dispositivo tecnológico proporcionado por el distrito lo compartían sus hermanos para sus clases remotas. Esto reducía la velocidad de conectividad.

“Se iba, no estaba la conexión bien”, comentó Sordia. “El internet estaba muy mal y más en esta área se bloqueaba”.

Cesia dice que encontró apoyo con uno de su maestro en la secundaria La Familia. El señor Manuel Arriaga dice que se quedó asombrado con el empeño de Cesia en triunfar.

“Estaba yo pidiendo voluntarios para que leyeran a través de la aplicación zoom. Ella pues voluntariamente asedio a leer y leyó ella, pero en su cámara ella reflejaba que estaba cargando a su hermanito en un brazo y estaba leyendo sosteniendo con el otro para leer el artículo”, dijo Arriaga.

Hoy dice estar lleno de orgullo que cesia logró su objetivo.

“Ahorita ella, como muchas otras personas, ha sido persistente, han sobresalido con un promedio que no es fácil, arriba de 3.0, y ahora hasta quizás del discurso final”, indicó Arriaga.

Cesia señala que está interesada en una carrera en psicología. Ella busca en un futuro ayudar a los jóvenes enfrentando situaciones difíciles. Pero por ahora, solo quiere vivir en el presente y disfrutar este momento.

“Estoy orgullosa de mi porque si le heche ganas y les enseñe a todos los demás que dijeron que no podía hacerlo, les enseñe que si lo pude hacer”, concluyó Siordia.

Cesia agrega que ella quiere ser un ejemplo para sus hermanos para que nunca se den por vencidos.