Gracias a los inmigrantes: nuevas cifras muestran cómo a las ciudades de EE.UU. con más extranjeros les va mejor

Sin embargo, lo cierto es que la media no es representativa ya que los ingresos “varían tremendamente” entre las áreas metropolitanas. En 2020, por ejemplo, fueron de una media por hogar de US$ 136.000 en el área de San Jose (California) a una de US$ 31.000 en McAllen-Edinburg (Texas).

(CNN Español) — En Estados Unidos, un país cuya historia forjaron en buena medida los inmigrantes, el discurso contra los extranjeros que llegan en busca de mejores oportunidades no cede. Sin embargo, las palabras de aquellos que presentan a los inmigrantes como una amenaza no se sostienen: los estudios, como uno publicado recientemente por el Instituto George W. Bush, muestran con claridad que estas comunidades benefician a la economía del país en su conjunto y a los bolsillos de los nativos en particular.

