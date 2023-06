¿Por qué las orcas no dejan de embestir barcos en España?

¿Es probable que las ballenas se aburran pronto de destrozar timones? No apuestes por ello, dice González. “Personalmente no creo que vayan a parar pronto”, dijo. “Quizá poco a poco, pero no a corto plazo”.

“La recomendación oficial es no hacer nada en absoluto, apagar el motor o arriar las velas y ser lo menos interesante posible para las orcas. No gritar, no vociferar, no gritar”, aconseja Strager.

“Ciertamente juegan y juegan con todo tipo de cosas”, dijo Strager. “Las he visto nadar con una medusa en la nariz durante un tiempo. Varios de ellos lo hicieron y no había ninguna explicación aparte de que era divertido. También las he visto golpear pequeñas aves marinas desde la superficie del agua, que luego no se comen. También juegan entre ellos”.

“No creo que se trate de un comportamiento agresivo y desde luego no hacia los humanos. Básicamente juegan con los timones hasta que se los quitan”, dijo. “Podían vernos, les estábamos filmando y fotografiando desde el barco y no hubo ninguna interacción por ninguna de las partes. No golpearon el barco en ningún otro sitio. Solo los timones”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.